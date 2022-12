De biquíni minúsculo, Deborah Secco atrai olhares para o corpão ao renovar o bronzeado

Deborah Secco ostentou barriga sequinha e quase mostrou demais ao renovar bronzeado em praia do Rio de Janeiro

Uau! No início da tarde desta terça-feira, 27, Deborah Secco (43) aumentou a temperatura e chamou a atenção dos paparazzis que estavam na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao surgir com um biquíni cortininha.

Dona de um corpo escultural, ela ostentou a barriguinha sequinha e quase mostrou tudo ao se refrescar nas águas cariocas.

Usando a peça cavadíssima e minúscula, Deborah esbanjou seios fartos e uma silhueta de tirar o fôlego ao deitar na cadeira de praia para tomar banho de sol.

Em um dos registros, a artista é fotografada saindo do mar, após se refrescar das altas temperaturas e deixa em evidência as pernas torneadas e o bumbum redondinho.

Coincidência ou não, Deborah Secco deu o que falar na web, no último sábado, 24, ao surgir com o mesmo vestido que a ex-BBB Eslovênia Marques (26) escolheu para passar o Natal.

VEJA O CORPAÇO DE DEBORAH SECCO NA PRAIA DO RIO DE JANEIRO:

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Foto: Ag News/ Dilson Silva