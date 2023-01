De biquíni, Mariana Rios posa para selfie no espelho e deixa seguidores babando

Atriz e apresentadora Mariana Rios está curtindo as férias em Trancoso, no estado da Bahia

Aproveitando suas férias em Trancoso, na Bahia, a atriz e apresentadora Mariana Rios (37) apareceu em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5, mostrando um pouco de seu look escolhido para um dos dias de viagem. Em uma foto em frente ao espelho, ela ostentou um corpão e deixou seus seguidores babando.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora escolheu um biquíni branco, no estilo cortininha, em uma selfie em frente ao espelho do banheiro que estava. Ela ainda completou o look com um anel, algumas pulseiras e um relógio.

Além dessa foto, ela fez um carrossel de cliques de sua passagem por Trancoso, onde mostra mais alguns detalhes de sua viagem. Em uma, ela aparece segurando dois pássaros em suas mãos, aproveitando também a companhia de Beto Pacheco.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios. “Trancoso”, escreveu a atriz na legenda. “Tu é linda demais”, comentou uma seguidora. “Que gata maravilhosa”, exaltou uma outra. “Simplesmente perfeita”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Mariana Rios onde ela mostrou alguns momentos de sua passagem por Trancoso, no estado da Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)



Mãe de Mariana Rios surge de biquíni e choca com beleza

A mãe de Mariana Rios fez aniversário na última quarta-feira, 23, e ganhou uma declaração especial da filha na rede social. Com várias fotos, a cantora se declarou para Adriana Rios com muito amor. Nos registros, a mãe da famosa se destacou com sua beleza, inclusive, ela impressionou ao aparecer de biquíni, ostentando um corpaço escultural e uma barriga chapada.

"Mãe, Dizem que quando vamos reencarnar, escolhemos nossos pais. Que bom que pude escolher você como minha mãezinha! Me amou, cuidou de mim, me ensinou a dar os primeiros passos em direção a longa caminhada da vida! Você me acolhe, me ajuda, me entende…", começou dizendo.

"Renova minhas energias quando preciso delas para seguir. Você me faz acreditar em mim todos os dias. Agradeço a Deus pela oportunidade em ser sua filha nessa vida! E desejo que estejamos juntas nas próximas! Te amo! Feliz aniversário", declarou Mariana Rios.