De biquíni, Mariana Goldfarb arranca elogios de seguidores com corpão em banho de cachoeira

Esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb empina usando micro biquíni e internautas vão à loucura

A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb (32), esposa do ator Cauã Reymond (42), decidiu mexer com o coração de seus seguidores! Em suas redes sociais, a nutricionista apareceu ostentando seu corpão escultural em uma série de fotos curtindo um dia de descanso em um lugar paradisíaco.

Nas fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, Mariana surgiu com seu corpo sequinho e torneado, dando uma leve empinadinha no bumbum e bastante foco no seu decote, o que deixou seus seguidores completamente malucos.

“O universo está guiando você, preste atenção aos sinais e cerque-se de pessoas com a sua vibe. A sua vibe faz a sua tribo”, escreveu ela na legenda da postagem, que arrancou inúmeros elogios de seus milhares de fãs.

Os comentários, então, foram inundados de elogios para a modelo. “Que foto mais linda”, comentou a atriz Juliana Paes. “Senti a energia boa daqui!”, exaltou uma outra internauta. "Você é toda mágica”, elogiou uma terceira fã.

Mariana Goldfarb choca ao exibir barriga trincada em biquíni minúsculo: "Musa!"

Recentemente, ela encantou seus seguidores ao exibir toda a sua boa forma em um local paradisíaco ao posar sentada em uma cadeira de praia enquanto se refrescava com uma deliciosa água de coco. Mariana deixou a barriga sequinha em evidência ao usar um biquini cavadinho todo estampado. Na legenda da publicação, a morena parafraseou o clássico de Tom Jobim, "Garota de Ipanema", e brincou: "A garota de Ipanema tá diferente".