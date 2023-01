De biquíni, Maria Padilha posa ao lado do marido durante férias

Atriz Maria Padilha aproveita dia de sol ao lado do marido Brenno Meneghel, 28 anos mais novo

A atriz Maria Padilha (62) apareceu aproveitando um dia de muito sol nas suas redes sociais ao lado de seu marido, o surfista e mergulhador Brenno Meneghel (34), 28 anos mais novo do que a artista. As fotos com o solzão foram tiradas antes da chuva chegar.

Usando um biquíni, a atriz de 62 anos surgiu posando na areia, além de publicar dois vídeos do maridão na água, com a música “Solitário Surfista”, do rapper Gabriel, o Pensador, como trilha sonora das imagens.

Maria Padilha está aproveitando as merecidas férias ao lado do amado nas praia do Rio de Janeiro, passando por Trindade e Paraty.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Padilha (@mpadilhareal)



Maria Padilha chora muito ao ver o caixão do ator Pedro Paulo Rangel

Em dezembro do ano passado, Maria surgiu extremamente emocionada e chorando bastante ao se despedir do ator Pedro Paulo Rangel, que acabou falecendo no dia 21 de dezembro, aos 74 anos de idade. Ao chegar no velório, a atriz não conseguiu segurar as lágrimas e chorou ao ver o caixão do grande amigo. Os dois atuaram juntos na novela O Cravo e a Rosa, de 2001. Nas redes sociais, ela relembrou um vídeo do ator para homenageá-lo. “Pedro Paulo Rangel. O meu Pepê, o meu Sir Peter. Te amo para sempre”, disse ela na legenda