De biquíni, Maria Lina aproveita viagem pelo Nordeste para exibir corpão escultural

Influenciadora Maria Lina curte viagem para região paradisíaca do Nordeste brasileira e aproveita para renovar o bronze

A influenciadora digital Maria Lina decidiu elevar a temperatura da internet nesta quinta-feira, 2! Viajando pelo Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, a ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, ostentou um corpão maravilhoso em fotos de biquíni em paisagens paradisíacas como a Praia da Pipa.

“Dias especiais por aqui”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Maria aparece de biquíni aproveitando os pontos turísticos maravilhosos da região. Com diversas fotos de momentos que está vivendo na viagem, o que mais chamou a atenção dos seguidores foi o corpão escultural da morena.

Os comentários foram inundados de elogios para a influenciadora. “Linda neném”, escreveu a ex-BBB Eslovênia Marques. “O tanto que a Maria Lina combina com os lugares não tá escrito”, exaltou uma seguidora. “Meu deus, como consegue ser mais bonita que as próprias paisagens?”, exclamou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas de apaixonado, palminhas e emojis de coração enviados para enaltecer a beleza de Maria.

Veja a publicação da influenciadora digital Maria Lina curtindo os dias de folga pelo Nordeste brasileiro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)



Maria Lina desabafa sobre fim do noivado com Whindersson Nunes: ''Momento tão difícil''

Maria Lina decidiu se pronunciou na web depois do fim de seu noivado com Whindersson Nunes em agosto de 2021. Em uma série de stories curtos, ela disparou: "Obrigada por tanto carinho que vocês me dão como sempre. Obrigada por me mandarem mensagens bonitas. Recebi até mensagens de pessoas cantando músicas lindas de Deus. Eu não tenho palavras, obrigada". "Faz toda a diferença, sabe? Esse acolhimento, principalmente nesse momento em que estou vivendo, que é um momento tão difícil. Faz toda a diferença esse acolhimento das pessoas, é muito especial. De verdade", disse ela na época da separação. O fim do relacionamento aconteceu logo após a perda de João Miguel, filho do casal que faleceu com 2 dias de vida depois de nascer com 22 semanas de gestação.