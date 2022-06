De biquíni, Luana Piovani arrasa em fotos feitas pelo namorado em Ibiza

Luana Piovani coloca o bumbum para jogo em fotos só de biquíni durante viagem com o namorado

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 11h29

A atriz Luana Piovani esbanjou sensualidade ao aparecer só de biquíni estiloso em novas fotos nas redes sociais. Ela posou para as fotos feitas pelo namorado, Lucas Bitencourt, durante uma viagem do casal para Ibiza, na Espanha.

Nas imagens, a estrela aparece de costas após um mergulho no mar. O eleito da atriz também registrou outros momentos dela durante a viagem. Luana apareceu enrolada em uma toalha e posando na janela do hotel.

Luana e Lucas assumiram o namoro em janeiro de 2021 e, desde então, fazem raras aparições juntos nas redes sociais. Ela vive em Portugal com os três filhos, Dom (10), Bem (6) e Liz (6), frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (33).

Fotos de Luana Piovani: