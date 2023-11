De biquíni, Lexa curte fim de tarde para se refrescar na piscina: "Plena"

De bem com a vida, Lexa coloca um biquíni e curte fim de tarde na piscina de casa; confira!

Nesta tarde ensolarada de sexta-feira, 10, a cantora Lexa decidiu aproveitar o clima quente para se refrescar na piscina. De bem com a vida após assumir seu namoro com o ator RicardoVianna, a artista apareceu feliz em novo vídeo compartilhado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa apareceu de biquíni preto estampado com flores e óculos de sol branco sob o sol de fim de tarde. Dançando ao som de sua música Rabisca, em colaboração com Thiago Pantaleão, Lexa pulou na piscina e exibiu suas curvas impecáveis para seus seguidores.

Nos comentários, eles rasgaram elogios para a cantora. "Que corpo meus amigos", disparou fã. "Uma mulher livre solta empoderada e decidida", escreveu outro. "Gostosaaaaaaaa", enalteceu mais um. Outro ainda mencionou como a famosa aparenta estar mais leve: "A mulher quando ganha liberdade emocional fica plena", disse.

Confira a publicação:

Avó de Lexa surpreende ao exaltar MC Guimê após divórcio

Mais cedo nesta sexta-feira, 10, Conceição Araújo, avó da cantora Lexa, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um recado para o ex-marido de sua neta, o funkeiro MC Guimê. Ela deixou todos de queixo caído ao revelar que tem um "fechamento" com o cantor em uma homenagem em celebração ao aniversário dele.

O artista, que acaba de completar 31 anos, ganhou uma linda declaração da avó de sua ex-esposa. Poucos meses após o divórcio, Conceição superou as polêmicas envolvendo o relacionamento e exaltou o ex-genro: “Hoje é o seu aniversário, e a palavra desse dia para mim é gratidão. Muito obrigada pela pessoa humilde e educada. Me acolheu e tratou em sua casa no momento mais difícil da minha vida, quando estava doente de covid-19. Rezo a Deus que o proteja e lhe conceda muita saúde, e saiba que você sempre estará em minhas orações”, disse a avó da funkeira.

Para finalizar, ela revelou que ganhou um apelido especial do ex-genro: "Parabéns e felicidades do seu fechamento! Como carinhosamente você me chamava. Peço a Deus que ele mande uma tempestade de bênçãos sobre sua vida. Deus te abençoe e felicidades mil”, Conceição finalizou sua declaração com um álbum de cliques ao lado do cantor.

Emocionado com a homenagem, o funkeiro também deixou uma mensagem carinhosa para a avó de sua ex-mulher: “Obrigado linda. Eternamente #powpowpow risos. Beijo", escreveu MC Guimê.