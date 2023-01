De biquíni, Jade Picon ostenta tanquinho em dia de curtição na praia

Atriz e influenciadora Jade Picon exibe barriga negativa enquanto toma banho de mar e joga futevôlei nas areias cariocas

A praia já é a segunda casa da atriz Jade Picon (21)! Nesta quarta-feira, 25, a famosa foi vista exibindo sua barriga negativa com um biquíni pelas areias cariocas, se refrescando no mar para espantar o calorzão e até mesmo jogando futevôlei.

Nas fotos, a influenciadora, que vive a personagem de Chiara, na novela das nove da Rede Globo, Travessia, apareceu com um biquíni verde que tinha alcinha de metal, completando o look com boné da mesma cor, só que mais clara.

Além disso, ela também pode ser vista usando um óculos preto e relógio. O que chamou a atenção mesmo foi o corpo escultural da atriz. Ela aproveitou o dia de calor para colocar sua barriga negativa para jogo.

Jade Picon na praia - Créditos: Fabrício Pioyani

Jade Picon na praia - Créditos: Fabrício Pioyani

