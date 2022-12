De biquíni, Isis Valverde exibe corpão natural e deixa seguidores babando

Atriz Isis Valverde recebe diversos elogios ao compartilhar vídeo exibindo seu corpo usando biquíni

A atriz Isis Valverde (35) decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados nesta segunda-feira, 26! A morena surgiu em suas redes sociais fazendo o famoso “dump” de Natal, mostrando detalhes de seu feriado, e o que chamou a atenção dos milhões de fãs foi um vídeo em que ela exibe seu corpaço natural em frente ao espelho.

Usando apenas um biquíni preto bem pequeno, com uma amarração diferente na parte de cima, ela ostenta de forma espetacular sua boa forma na frente do espelho do banheiro, fazendo carão, com cabelo molhado. Isis exibiu sua barriga negativa e deixou seus seguidores babando.

Além do vídeo, o dump conta com fotos natalinas, como a atriz em frente à uma árvore decorada, ela com a família, comida, seu look para a data especial, com um vestido azul maravilhoso, entre outros momentos.

Os comentários foram inundados de elogios para a famosa. "Linda e natural. Coisa mais difícil de se ver uma artista com corpo natural, sem silicone e um monte de baboseira. Linda e maravilhosa”, exaltou uma seguidora. “Puro brilho, sem quaisquer explicações”, exclamou outra.

Veja a publicação de Isis Valverde que arrancou elogios de seus seguidores por ostentar corpão natural:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)



Isis Valverde surge com vestido curtinho em vídeo com melhores momentos da noite de Natal

Na noite de Natal, no dia 25, Isis Valverde mostrou para seus seguidores como foi a véspera que passou com sua família com um look para lá de elegante. Com um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, a morena surgiu com um vestido azul bem curtinho, que deixava suas belas pernas à mostra. “Meus votos de Natal não serão só de comunhão. Desejo que você divida seus sonhos e sua mesa farta. Desejo que você reparta sua dor, seus fardos e suas decepções. Desejo-lhe o renascimento do amor”, começou desejando Isis na legenda da postagem.

Em seus votos natalinos, a atriz ainda escreveu: “Te desejo menos presentes e mais presenças. Que Papai Noel te visite em sonhos e te permita novamente acreditar. Desejo que você se perdoe e também esqueça o que não puder ser perdoado. Te desejo um Natal de verdade, cheio de união e família. Feliz Natal meus amores reais e virtuais”.