De Biquíni, Isis Valverde encanta seguidores com fotos de viagem pela Bahia

Recém-chegada em Trancoso, a atriz Isis Valverde deixa seguidores babando com beleza

Nesta quarta-feira, 28, a atriz Isis Valverde (35) decidiu deixar seus seguidores completamente sem ar! Em suas redes sociais, a morena apareceu curtindo sua chegada na cidade de Trancoso, na Bahia. A beleza tanto da artista quanto da localidade arrancaram elogios dos internautas.

“Oi Bahia!”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Em um álbum compartilhado com fotos e vídeos da atriz e de detalhes de onde está hospedada, Isis deixou os seguidores malucos.

A morena apareceu com um biquíni marrom, com uma amarração diferenciada, ela completou o look com uma canga laranja e uma body chain dourada ao redor da cinturinha definida e barriga chapada da atriz.

Nos comentários, amigos e seguidores foram à loucura com a beleza natural de Isis Valverde. “Deusa”, exclamou a atriz Carolina Dieckmann. “Viajar é preciso, né? Carregou na família, depois buscou seu encanto no seu canto”, comentou um seguidor. “Vai conseguir deixar a Bahia ainda mais bela”, elogiou um outro.

Veja a publicação de Isis Valverde mostrando detalhes de seu look para sua chegada em Trancoso, na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)



Isis Valverde surge com vestido curtinho em vídeo com melhores momentos da noite de Natal

Na noite de Natal, no dia 25, Isis Valverde mostrou para seus seguidores como foi a véspera que passou com sua família com um look para lá de elegante. Com um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, a morena surgiu com um vestido azul bem curtinho, que deixava suas belas pernas à mostra. “Meus votos de Natal não serão só de comunhão. Desejo que você divida seus sonhos e sua mesa farta. Desejo que você reparta sua dor, seus fardos e suas decepções. Desejo-lhe o renascimento do amor”, começou desejando Isis na legenda da postagem.

Em seus votos natalinos, a atriz ainda escreveu: “Te desejo menos presentes e mais presenças. Que Papai Noel te visite em sonhos e te permita novamente acreditar. Desejo que você se perdoe e também esqueça o que não puder ser perdoado. Te desejo um Natal de verdade, cheio de união e família. Feliz Natal meus amores reais e virtuais”.