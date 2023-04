De biquíni, Hailey Baldwin Bieber curte dia de praia com direito a cauda de sereia na areia

Modelo Hailey Baldwin Bieber, casada com Justin Bieber, abusa da variedade de ângulos para mostrar arte feita na beira do mar

Nesta terça-feira, 4, a modelo e atriz Hailey Baldwin Bieber (26), casada com o cantor canadense Justin Bieber (29) usou suas redes sociais para mostrar que está aproveitando a vida! Curtindo a praia, a loira surgiu até com uma cauda de sereia na beira do mar.

“Meu humor o verão todo!”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A mulher de Justin, que recentemente se envolveu em uma longa briga com a cantora e atriz Selena Gomez, mas que já foi resolvida, abusou dos ângulos e surgiu com a calda de sereia feita de areia. Além disso, deu um belo close em seu bumbum na água e em seu rosto escultural.

Os comentários da postagem da modelo foram inundados de elogios para enaltecer a beleza da atriz. “Linda”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, são apenas algumas das mensagens deixadas. Porém, alguns internautas acharam estranho a forma de publicidade feita por Hailey para o produto de sua marca.

“Todo esse esforço para promover apenas um lipgloss”, comentou uma seguidora indignada. “Então isso tudo foi um ensaio fotográfico inteiro para apenas um produto minúsculo? Esse pequeno produto precisava de toda uma enciclopédia? Meu Deus”, apontou um outro, fazendo referência aos inúmeros posts que Hailey vem fazendo sobre o novo produto de sua marca.

Veja a postagem da modelo e atriz Hailey Baldwin Bieber aproveitando a praia e fazendo uma cauda de sereia com areia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)



Paz? Hailey Bieber agradece Selena Gomez por apoio após mensagens de ódio

Depois de brigas e trocas de farpas com Selena Gomez, Hailey acabou sofrendo muito ódio e ameaças de morte contra ela. A cantora, então, seguiu a esposa de Justin Bieber e pediu desculpas por tudo que vinha acontecendo. Nos stories, a loira agradeceu a cantora pelo apoio: "Quero agradecer a Selena por se manifestar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre mim e ela".

"As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas", falou sobre a suposta rivalidade entre as duas, que são ex e atual do cantor canadense.

"As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", afirmou. "No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, concluiu.