De biquíni, Giovanna Lancellotti esbanja beleza em viagem para Ano Novo

Viajando por Maracaípe, no Pernambuco, atriz Giovanna Lancellotti exibe corpão só de biquíni

Nesta sexta-feira, 30, a atriz Giovanna Lancellotti (29) esbanjou beleza ao surgir de biquíni em suas redes sociais! Viajando para o Ano Novo, a morena ostentou um corpão aproveitando as férias em Maracaípe, no Pernambuco, e deixou seus seguidores malucos.

“Recarregada”, escreveu, em inglês, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, a gata faz diferentes poses sentadas em uma grande cadeira azul, com um biquíni estampado colorido.

Nos comentários, os fãs da atriz foram à loucura com sua beleza. “Gataaa”, comentou uma. “Esfregando a barriga negativa na cara das fanfiqueiras. Eu AMO”, brincou outra, se referindo aos boatos de que Giovanna estaria grávida. “Aproveita por mim”, pediu uma terceira.

Veja a publicação da atriz Giovanna Lancellotti onde ela ostenta um corpão em sua viagem por Maracaípe, no Pernambuco, deixando seus seguidores completamente malucos com sua beleza:

Giovanna Lancellotti posta fotos inéditas em Fernando de Noronha

A Atriz Giovanna Lancellotti também aproveitou para compartilhar uma série de registros de uma de suas mais recentes viagens, quando foi para a ilha Fernando de Noronha e afirmou que já está com saudades do local paradisíaco. De acordo com as imagens, ela renovou o bronzeado, curtiu passeios de barco, fez mergulho e contemplou o céu e o mar.

"Meus amigos todos em Noronha… E meu coração também está lá. Saudade do meu paraíso, e da minha paz. Já já estou de volta, com muita vontade!", legendou ela na publicação.

Uma das amigas à qual Giovanna se refere é a atriz Camila Queiroz (29), que também esteve há alguns dias atrás, em Fernando de Noronha, e compartilhou uma série de fotos. Nas imagens, ela apareceu tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).