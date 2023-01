De biquíni, Giovanna Ewbank arrasa em foto tirada por Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank publicou uma foto tirada pelo amado, Bruno Gagliasso, e levou os fãs à loucura ao exibir as curvas

Giovanna Ewbank (36) elevou o clima na internet na tarde da última quinta-feira, 19! A loira usou suas redes sociais para compartilhar algumas fotos das férias. De biquíni, Giovanna apareceu exibindo as curvas e quase deixa os seios à mostra em um clique que foi tirado pelo próprio amado, Bruno Gagliasso (40), além de uma sequência de fotos quentes.

No álbum publicado em seu Instagram, a mãe de Titi (9), Bless (8) e Zyan (2) incluiu três registros: o primeiro, em que surge de biquíni tomara que caia com listras vermelhas e brancas, deixando os seios escaparem em um clique tirada pelo marido para exibir as curvas da loira; o segundo, uma selfie no espelho; e o terceiro mostra o biquíni e o short de Giovanna no chão.

Na legenda, ela evidenciou que a sequência de fotos foi tirada com amor: “Pelos olhos dele, pelos meus, pelos nossos”, legendou acompanhada de um emoji de coração pegando fogo. Nos comentários, a apresentadora do Quem Pode Pod recebeu um recado do marido, que também deixou emojis de fogo e mais uma vez, levou a internet à loucura.

Os fãs não perderam a oportunidade de elogiar a loira e brincaram com o casal nos comentários: “Eitaaa, já já vem baby 4 aí Hahahah”, disse uma seguidora. "Eu adoro que Bruno amaaaa te exibir pro mundo! Acho uma segurança incrível! Tipo "a minha mulher é gata e é gostosa, reparem... E é minha" amo isso em vcs!”, pontuou outra. “Os solteiros não tem um segundo de paz!!!!!”, uma admiradora fez piada.

Bruno Gagliasso reage à sexualidade de Giovanna Ewbank: “Nem eu sabia”

Em setembro do ano passado, Giovanna Ewbank se declarou demissexual em seu podcast, mas foi só nesta semana que seu marido Bruno Gagliasso revelou sua reação ao descobrir a sexualidade da esposa, que sente atração apenas por quem tem afeição ou uma conexão emocional.

Bruno reagiu a declaração com bom-humor: "Achei divertido, achei engraçado pra cacete… Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: ‘quer dizer que você é demissexual?"