De biquíni, Giovana Cordeiro exibe corpão enquanto renova bronzeado

Curtindo folga no Rio Grande do Norte, atriz Giovana Cordeiro dá destaque à tatuagem na virilha

Nesta terça-feira, 14, a atriz Giovana Cordeiro (26), conhecida por atuar em novelas da Globo como Pantanal e Mar do Sertão, decidiu esquentar a internet! Em suas redes sociais, a famosa surgiu renovando seu bronzeado com um biquíni rosa na Praia da Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

“Rio Grande do Norte”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Giovana ostentou seu corpão maravilhoso usando um biquíni rosa e completando seu look com um boné branco, enquanto posava nas areias do destino paradisíaco. A musa ainda deu destaque para sua tatuagem na virilha.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz. “Musa amorosa”, escreveu uma fã. “Linda demais”, disse outra. “Maravilhosa”, exaltou uma terceira. “Bonita para bexiga!”, “Gata”, “Linda”, são apenas alguns dos outros comentários que podem ser vistos na postagem. Além das milhares de carinhas de apaixonados, palminhas e emojis de corações de todas as cores enviados para enaltecer a perfeição de Giovana.

Veja a publicação da atriz Giovana Cordeiro ostentando seu corpão maravilhoso em um biquíni rosa enquanto curte solzão do Rio Grande do Norte: