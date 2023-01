De biquíni fio-dental, Yasmin Brunet deixa seguidores babando ao aparecer tomando sol e banho de mangueira

Modelo e atriz Yasmin Brunet surge aproveitando dia de muito calor no primeiro dia de 2023

A atriz e modelo Yasmin Brunet (34) decidiu deixar seus seguidores malucos! Neste domingo, 1, a loira surgiu usando um biquíni fio-dental de oncinha, exibindo seu corpão enquanto tomava sol no calorzão do primeiro dia do ano, além de tomar um banho de mangueira.

Junto de uma amiga, a ex-namorada de Gabriel Medina curtindo um bom banho de mangueira. “Marcela, pegando sol do melhor jeito, ‘mangueirada’ e tudo”, brincou a influenciadora mostrando em seus stories o momento que está tendo com sua colega.

Nas imagens, ela aparece deitada com seu bumbum empinado, tomando sol e renovando seu bronzeado no solzão da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ela ainda mostrou sua amiga jogando água nela.

Yasmin ainda aproveitou para deixar seus seguidores ainda mais doidos. Em um dos stories, ela mostrou que estava tentando tirar a marca do biquíni de suas costas, então mostrou o momento em que começava a tirar a peça de cima.

Mais tarde em seu perfil oficial no Instagram, ela ainda publicou uma série de stories enquanto tomava banho. “Melhor hora do dia”, e ainda celebrou: “Consegui zerar a marca nas costas”, escreveu ela, no vídeo.

Yasmin Brunet aparece tomando sol - Créditos: Reprodução / Instagram

A loira ainda celebrou neste domingo, 1, a virada do ano, comemorando o 2022 que teve, desejando um 2023 bom. "2022 foi um ano com muitos aprendizados, não foi fácil… então é com muita felicidade que eu digo adeus ano velho e bem vindo 2023. Que esse seja repleto de amor, paz, saúde e muita felicidade", escreveu a atriz e modelo na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)



Sereia!

Nesta última quarta-feira, 21, Yasmin deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar uma foto apenas de biquíni. A filha de Luiza Brunet posou durante uma viagem a Fernando de Noronha vestindo um biquíni com estampa animal print, verde neon com preto, acompanhado de óculos escuros.