De biquíni fio-dental, Virginia Fonseca tem sua beleza enaltecida por seu amado Zé Felipe

Influenciadora Virginia Fonseca e cantor Zé Felipe estão aproveitando as férias com as filhas, Maria Alice e Maria Flor

Nesta quinta-feira, 5, o cantor Zé Felipe (24) decidiu mostrar toda sua paixão pela sua amada, Virginia Fonseca (23). Nas redes sociais, o artista compartilhou uma foto que tirou da influenciadora usando um biquíni fio-dental enquanto tomava sol na praia.

Zé apareceu em seus stories de seu perfil oficial no Instagram com um clique de Virginia, completando a publicação com dois emojis, um de coração, enquanto o outro era uma carinha apaixonada.

Zé Felipe se derrete por Virginia Fonseca - Créditos: Reprodução / Instagram



O casal está passando as férias em família, junto de suas filhas, Maria Alice, de 1 ano e sete meses, e Maria Flor, de apenas dois meses. Além de estarem na companhia de Margareth Serrão, mãe da influenciadora, e amigos. O casal foi de jatinho particular para a localidade não revelada.

Virginia Fonseca quase mostra demais ao se bronzear na fazenda Talismã

A mulher do cantor sertanejo Zé Felipe (24), elevou a temperatura da web ao exibir seu corpo escultural em novos cliques. Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar aos seus seguidores como aproveitou o último fim de semana do ano. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto belíssima em que aparece só de biquíni sentada em uma cadeira à beira do lago da fazenda da família.