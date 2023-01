De biquíni fio-dental, Mel Maia ostenta corpão e empina o bumbum depois de praia

Atriz Mel Maia aproveita momento de relaxamento na sauna com amigos depois de dia na praia

A atriz Mel Maia (18) decidiu deixar seus seguidores malucos nesta quinta-feira, 26! A famosa, que está no ar com a personagem Guiga, na novela das sete da Rede Globo, Vai Na Fé, usou suas redes sociais para mostrar alguns registros depois de voltar da praia com um biquíni fio-dental azul, exibindo todo seu corpão e dando até uma empinadinha com o bumbum.

Nos cliques que fez em seu perfil oficial no Instagram, a artista surgiu ganhando um beijinho de um cachorrinho, exibe seu corpão e suas curvas esculturais, de frente e de trás, preparada para um momento de relaxamento depois de um banho de mar, mostrando até que aproveitou uma sauna junto dos amigos.

O que chamou mesmo a atenção dos mais de milhões de seguidores da atriz Mel Maia foi seu corpão absurdo, que ficou ainda mais ressaltado no biquíni fio-dental azul que estava usando. Ela não poupou sensualidade nos stories para mostrar seu bumbum empinado, deixando seus fãs completamente malucos e ainda mais apaixonados na silhueta invejável da atriz namorada de MC Daniel.

Mel Maia de biquíni - Créditos: Reprodução / Instagram

Mel compartilhou os bastidores da novela em seu Instagram

Mel Maia tem compartilhado bastante dos bastidores da novela em suas redes sociais. Semana passada ela mostrou o processo que esconder as tatuagens que tem pelo corpo para as gravações. A atriz postou vídeos em seu Instagram mostrando o processo em que o maquiador tampa com base os desenhos que ela tem na virilha, barriga e atrás da orelha.

"E vamos para a tour da tatuagem. Se há três anos eu tivesse pensando que faria uma personagem que não teria tatuagens, porque faria uma tatuagem de henna em cena, eu não teria feito as tatuagens", brincou a atriz. Depois, Mel exibiu, impressionada, o 'desaparecimento' de um de seus desenhos. "Olha o poder da maquiagem", disse ela.