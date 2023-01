De biquíni fio-dental, Giovanna Lancellotti empina o bumbum e deixa seguidores malucos

Atriz Giovanna Lancellotti exibe corpão escultural durante viagem pelo arquipélago de Fernando de Noronha

A atriz Giovanna Lancellotti (29) decidiu deixar seus seguidores malucos nesta sexta-feira, 13. A famosa surgiu em suas redes sociais compartilhando alguns cliques bem sensuais durante sua viagem para o arquipélago nordestino de Fernando de Noronha.

Em seu perfil oficial no Instagram, a morena surgiu exibindo seu corpaço escultural, com uma beleza para lá de impressionante. Nos cliques, ela aparece sensualizando com um biquíni dourado e um chapéu de palha.

O que chamou a atenção de muitos dos seus fãs foi o bumbum perfeito da famosa, que apareceu nas fotos empinando ele para dar bastante ênfase. “Bem plena na minha própria piscina”, escreveu ela na legenda da postagem, se referindo à piscina privativa de uma pousada de luxo em que está hospedada.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios de amigos famosos e internautas apaixonados pela beleza da atriz. “Linda!”, escreveu a atriz Juliana Paes. “Bela”, exaltou a famosa Grazi Massafera. “Uma madame”, exclamou a atriz Maisa.

Veja a publicação da atriz Giovanna Lancellotti que deixou os seguidores malucos com seu corpão escultural e bumbum perfeito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)



Giovanna Lancellotti toma sol enquanto Grazi Massafera corre na praia

A atriz Giovanna Lancellotti mostrou um detalhe curioso de sua viagem por Fernando de Noronha na terça-feira, 10. Em suas redes sociais, a famosa mostrou que sua amiga e também atriz Grazi Massafera (40) estava treinando, enquanto ela tomava sol.

“Você está tomando sol e a pessoa está na terceira volta. Ah não! Não volta mais, não volta mais”, brincou a atriz, fingindo estar revoltada por conta da amiga fitness não parar de treinar mesmo quando está curtindo as férias. No vídeo gravado pela morena, Grazi está usando um biquíni azul e uma saída de praia amarela, completando o look com óculos escuros. Toda animada, ela dá um tchauzinho para as lentes da amiga que flagraram ela em seu exercício.