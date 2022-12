De biquíni estampado, Maisa aproveita férias ensolaradas nas Maldivas

Atriz Maisa aparece com biquíni e look estampado roxo e deixa seguidores sem ar com tanta beleza

Nesta sexta-feira, 16, a atriz Maisa Silva (20) decidiu deixar seus seguidores encantados com tanta beleza! Em suas redes sociais, a morena compartilhou fotos de seu momento de tranquilidade em suas férias viajando pelas Maldivas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz surgiu usando um lindo biquíni com tons de vermelho, roxo e laranja, se preparando para dar um bom mergulho nas águas limpas e maravilhosas do arquipélago. “Lookinho da prima mergulhadora”, brincou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores e amigos de Maisa foram à loucura com a beleza natural da atriz. “Que lindo seu look prima, arrasou demais! Uma perfeição”, escreveu uma. “Nota 1000 prima! Está linda demais, aproveita bastante”, destacou uma outra. “Uau! Super gata! Arrasa demais! Beijos lindona”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Maisa aproveitando as férias nas Ilhas Maldivas que deixou seus seguidores sem ar com tanta beleza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)



Brilhante!

Nesta última quarta-feira, 14, Maisa deixou seus fãs babando ao compartilhar seu look para ir ao show do cantor Harry Styles em São Paulo. A atriz surgiu usando uma blusa luxuosa repleta de brilhantes que caiu muito bem com um vestido preto básico por cima. A famosa, que surgiu com as pernas à mostra, ainda completou o look com uma jaqueta e longas botas, também pretas.