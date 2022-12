De biquíni, Eslovênia ostenta corpão e deixa seguidores babando

Ex-BBB Eslovênia Marques impressiona seguidores com corpo definido usando biquíni azul

A ex-BBB Eslovênia Marques (26) decidiu mostrar para seus seguidores que já está aproveitando muito as merecidas férias de fim de ano! Em suas redes sociais, a morena surgiu ostentando um corpão usando um biquíni azul na praia nesta quarta-feira, 28.

Em seu perfil oficial no Twitter, a ex-participante do Big Brother Brasil apareceu usando um biquíni azul, se divertindo muito nas areias da praia. “Prainha”, escreveu ela na legenda da foto que publicou, ganhando diversos elogios de seus seguidores.

“Muito bem Eslô, aproveita bem essa praia e esse sol maravilhoso”, escreveu uma seguidora. “Causando inveja na gente hein”, brincou uma outra. “Eita como é gata essa Eslovênia! Linda demais”, elogiou uma terceira fã.

Veja a foto da ex-participante do Big Brother Brasil Eslovênia Marques na praia usando um biquíni azul e ostentando um corpão que deixou muitos de seus seguidores babando:

Lucas Bissoli faz homenagem para Eslovênia em seu aniversário de 26 anos de idade

Em novembro deste ano, Eslovênia completou mais um ano de vida e Lucas fez questão de parabenizá-la publicamente. Lucas compartilhou uma série de fotos do casal que se conheceu na casa mais vigiada do Brasil, na edição deste ano do Big Brother Brasil.

“Feliz aniversário meu amor!! Te desejo muita saúde, paz e que todos os seus sonhos virem realidade. Lembre-se que estou aqui pra ajudá-la a concretizá-los. Se ir para um Big Brother já é surreal, imagina sair de lá com um prêmio que dinheiro nenhum no mundo pode comprar? Sim, eu fui o grande ganhador. Ganhei sua amizade, confiança e seu amor e espero honrar isso todos os dias”, disse ele. “Que não só hoje mas sempre, você continue sendo essa 'doidinha' e também 'gracinha', que encanta a todos por onde passa, com sua humildade e leveza. Te amo muito”, finalizou Lucas.