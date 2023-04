De biquíni, Carol Peixinho ostenta corpo incrível ao renovar bronzeado em Salvador no dia de seu aniversário

Celebrando a chegada de seus 38 anos, Carol Peixinho deixa seguidores babando ao posar na beira da piscina para pegar sol

Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora e publicitária Carol Peixinho (38) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a namorada do cantor de pagode Thiaguinho Barbosa (40), publicou algumas fotos e vídeos aproveitando sua passagem pela linda cidade de Salvador, na Bahia, para renovar o bronzeado, ostentando um corpo sensacional.

“Banho de sol & mar! Importante para uma ariana com alma solar entrar no seu novo ciclo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. As fotos belíssimas arrancaram elogios de seu amado: “Que Dia! Que isso”, mandou Thiaguinho, apaixonado pela namorada, deixando claro que foi ele quem tirou as fotos.

Nas fotos, Carol aparece à beira da piscina, exibindo suas pernas torneadas e impressionantes, tal como sua barriga para lá de chapada, chegando até a ser negativa. Em alguns vídeos, a publicitária aparece curtindo um banho de mar para renovar as energias. Além disso, ela mostrou o lindo pôr do sol do destino paradisíaco no nordeste brasileiro.

Os comentários foram inundados de internautas completamente apaixonados na perfeição de Peixinho. “Uhul! Deus abençoe grandemente esse seu novo ciclo”, desejou uma seguidora. “Meu Deus como pode ser tão gata assim! Linda demais”, exclamou uma outra fã. “Peixinho na Praia da Preguiça… Ai que tudo!”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a beleza da publicitária.

Veja a publicação feita pela influenciadora digital e publicitária Carol Peixinho celebrando a chegada de seus 38 anos de idade curtindo o dia de muito sol e renovando seu bronzeado em Salvador:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)



Carol Peixinho exibe corpão em aula de tênis

Na segunda-feira, 10, a influenciadora e publicitária Carol Peixinho resolveu compartilhar um pouco de sua rotina de treinos diferenciada. Passando um tempo em Salvador, na Bahia, a musa apareceu praticando uma aula de beach tennis, esporte que vem crescendo muito nos últimos tempos, arrancando diversos elogios de seus seguidores, inclusive do amado, o cantor de pagode Thiaguinho. “Segundou com S de Suor! Amo!!!Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?? Hoje experimentei essa modalidade que é a sensação do momento. Beach tennis adoreiiii muito!! Alguém aqui já fez??”, perguntou a influenciadora no post.