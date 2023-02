De biquíni azul, Larissa Manoela encanta web com corpaço: “Sereia”

Larissa Manoela esbanja beleza em registros de biquíni em um dia na praia

Larissa Manoela (22) deixou a web babando com os últimos cliques publicados em seu Instagram nesta terça-feira, 28. A atriz elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns registros de biquíni esbanjando beleza e felicidade enquanto curtia o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Nos cliques, a estrela deixou as curvas desenhadas, a barriga sequinha e as pernas torneadas em evidência ao posar com o corpo inteiro. Além de chamar atenção pela boa forma, Larissa também apostou em um biquíni azul com recortes estratégicos na região dos seios, o que deu destaque para o decote da peça.

Mas não foi só o corpaço da atriz que causou comoção entre os seguidores. Nas fotos, ela aparece esbanjando alegria, exibindo o sorriso em cada clique: “Sol + Mar + Areia = Felicidade plena”, legendou Larissa, que protagonizou a novela 'Além da Ilusão' na Globo no ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Nos comentários, os fãs da atriz não pouparam elogios para os registros, inclusive, o noivo da estrela surgiu entre eles: “Saudade né meu amor”, comentou o ator André Luiz Frambach (26), com quem Larissa se relaciona desde julho do ano passado. “Por que essa sereia tá na areia?” elogiou uma seguidora. “Você é surreal, Larissa”, exaltou outra. “Corpo incrível”, disse mais uma.

Larissa Manoela chama atenção ao surgir usando biquíni com recorte ousado:

Esses não foram os únicos cliques que Larissa compartilhou usando o biquíni azul com decote ousado! O recorte nos seios também valorizou alguns outros registros que a estrela compartilhou no fim da semana passada.

A atriz decidiu renovar seu bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao escolher um biquíni com um recorte ousado, deixando uma parte dos seus seios à mostra em uma sequência de cliques exibindo seu corpo impecável e valorizando os detalhes da peça.