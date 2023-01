De biquíni, Ana Castela deixa seguidores babando com rebolado ao surgir dançando

Cantora sertaneja Ana Castela encanta seguidores ao mostrar todo seu talento para a dança em música de Luísa Sonza

A cantora sertaneja Ana Castela (19), uma das grandes revelações da música do ano de 2022, deixou seus seguidores malucos ao surgir mostrando que também tem talento para a dança! Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo ao som de um dos hits de Luísa Sonza, roubando a cena com seu rebolado.

No registro feito através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a boiadeira apareceu arriscando na coreografia da canção MAMA.CITA (has la vista), uma parceria entre a cantora Luísa Sonza e o rapper Xamã.

Com um look para espantar o calor, ela apostou em um biquíni rosa e um shortinho combinando da mesma cor. A peça deixou ainda mais evidente seu corpão esbelto, dando bastante destaque para a barriga chapada da cantora.

“Aprendendo ainda”, escreveu a cantora no vídeo, marcando também Luísa. Os internautas ficaram malucos com o rebolado de Ana Castela e não pouparam nos elogios. “Meu Deus que linda, tô apaixonada”, brincou uma seguidora. “A Ana Castela é essa daí? Nossa que linda, jurava que era uma mulher muito mais velha”, disse uma outra, surpresa. “Muito linda, fala sério”, exclamou um terceiro fã. Além das milhares de carinhas apaixonadas, emojis de palminhas e corações vermelhos e coloridos enviados para ressaltar a cantora que recentemente desmentiu boatos de romance com Gustavo Mioto.

a ana castela com 4 mscs no top 20 do brasil é a nova it girl do brasil



pic.twitter.com/M5cMQF4fSB — pedrin (@rainontears) January 29, 2023

Uau! Ana Castela rouba a cena da internet ao surgir com corpão de biquíni em passeio de barco

Recentemente, Ana Castela, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o corpaço apenas de biquíni laranja, ao fazer um passeio de barco. Em seu perfil no Instagram, ela exibiu a barriga negativa ao ser fotografada com o look mínimo. Ao verem o registro, os fãs elogiaram a boa forma da estrela. “Que gata”, disse um seguidor. “Muito perfeita”, declarou mais um fã. “A tua beleza é 100%”, escreveu outro.