Atualidades / HISTÓRIA DE SUCESSO

De bailarina do Fantástico a apresentadora do The Voice: os 37 anos de Fátima Bernardes na TV Globo

Fátima Bernardes deixa a Globo após 37 anos de história. De bailarina dos videoclipes do Fantástico a apresentadora do The Voice Brasil, a jornalista coleciona memórias

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes - Divulgação/Bella Pinheiro