David Junior se declara para a mulher: ''Quero conquistar o mundo com você''

O ator David Junior compartilhou algumas fotos ao lado da esposa, Yasmin Garcez, e fez um linda declaração

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 18h32

David Junior(36) prestou uma bela homenagem para a mulher, Yasmin Garcez.

No feed do Instagram, o ator compartilhou alguns cliques românticos ao lado da amada e comemorou a viagem em família que eles estão fazendo.

"Os dias tem sido muito bem aproveitados por aqui, viajar com a nossa família só tem reforçado as estruturas emocionais do nosso LAR!!! Eu quero conquistar o mundo com você! Te amo!", declarou o artista na legenda da publicação.

David Junior está em Madrid, na Espanha, e não escondeu a felicidade ao contar aos fãs que realizou o sonho de viajar para fora do país ao lado de sua família. "Viajar com a família sempre foi um sonho utópico de infância. Parece um desejo bobo, mas é a primeira vez que consigo viajar com a minha mãe internacionalmente, aos 36 anos", contou o artista, ao compartilhar uma foto ao lado da mãe, da irmã, da sogra, da esposa e da filha do casal, Amora (1).

Confira as fotos do ator ao lado da mulher: