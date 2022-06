David Junior curte dia na praia com a namorada, Yasmin Garcez

David Junior aproveita dia de sol para relaxar ao ar livre ao lado da namorada, Yasmin Garcez

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 18h49

O ator David Junior foi flagrado durante um momento de diversão ao ar livre. Ele e a namorada, a atriz e diretora Yasmin Garcez, foram fotografados enquanto estavam em uma praia no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, 23.

Os dois foram vistos de mãos dadas e o ator exibiu sua boa forma ao surgir sem camisa e com o abdômen definido à mostra. Nas redes sociais, ele brincou: “Dois dias seguidos de praia com a namorada... Sou sortudo e não nego”.

Vale lembrar que David e Yasmin são pais de uma menina, Amora, que nasceu em dezembro de 2020. Recentemente, ele venceu a segunda temporada do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, no qual interpretou o personagem Dragão.

Fotos de David Junior com a namorada na praia: