David e Victoria Beckham celebram 23 anos de casados!

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 16h32

Nesta segunda-feira, 4, o ex jogador de futebol David Beckham e sua esposa Victoria celebraram seus 23 anos de casados!

Em seu Instagram, David publicou um vídeo de uma entrevista em que era perguntado se era fã das Spice Girls, banda que sua atual esposa fazia parte. O ex atleta respodia que não era fã do grupo musical, mas que gostava da "Posh", apelido de Victoria nas Spice Grils.

"23 anos atrás, Posh se tornou a Sra. Beckham, mas ela sempre será Posh. Feliz aniversário, WOW 23 anos e 4 lindas crianças", escreveu David na legenda da postagem.

Victoria Beckham também celebrou a data por meio do seu Instagram. A empresária publicou uma foto do casal com uma legenda emocionante: "Eles dizem que ele não é engraçado, eles dizem que eu não sorrio, eles disseram que não duraria. Hoje celebramos 23 anos de casados. David, você é meu tudo, eu te amo muito".

Confira aqui as postagens de David e Victoria Beckham!

