David Beckham posta foto rara ao lado dos dois filhos mais velhos

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 16h39

No último sábado, 20, David Beckham (47) compartilhou por meio do seu Instagram uma foto rara ao lado dos dois filhos mais velhos, Brooklyn (23) e Romeo (19).

O ex-jogador de futebol e seus filhos posaram no campo do time de futebol dos Estados Unidos, Inter Miami, onde Romeo é jogador.

“Noite divertida com os meninos. Assistindo o time ganhar um jogo importante”, escreveu o marido de Victoria Beckham (48) na legenda da postagem.

Cruz Beckham (17), o filho do meio, comentou na publicação do pai escrevendo: “Gangue”. Um seguidor escreveu: “Família bonita”. E um fã se surpreendeu: “O Cruz está quase mais alto que você David”.

Além de Romeo e Brooklyn, David e Victoria ainda são pais de Harper Seven (11) e Cruz. O filho mais velho do casal, Brooklyn, se casou em abril deste ano com a atriz Nicola Peltz.

Em boa forma!

Na última sexta-feira, a matriarca da família Beckham e ex-integrante do grupo Spice Girls, Victoria compartilhou uma foto de seu look nas redes sociedades.

A empresária apareceu em frente ao espelho de pernas à mostra com um vestido curtinho e um sapato azul com saltos altos.