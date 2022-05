David Beckham posta foto ao lado de Ryan Reynolds e Will Farrell

David Beckham postou um clique ao lado dos atores Ryan Reynolds e Will Ferrell

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 20h06

Nesta terça-feira, 24, David Beckham (47) postou em seu Instagram uma foto ao lado de Ryan Reynolds (45) e Will Ferrell (54).

O ex-jogador de futebol se reuniu com os atores no estádio de Wembley para acompanharem um jogo do time de futebol Wrexham, no País de Gales.

Ryan Reynolds postou fotos do passeio em seu Instagram, em uma delas o ator aparecia com a esposa Blake Lively (34) em uma selfie.

"Assistir uma partida com o David Beckham foi OUTRO NÍVEL", comentou o intérprete de Deadpool na legenda de sua postagem.

Confira aqui os posts de David Beckham e Ryan Reynolds!

