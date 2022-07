Datena é internado em hospital de São Paulo e explica o motivo

Datena revela que foi internado neste final de semana e falou do seu diagnóstico

O apresentador José Luiz Datena (65) foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no último sábado, 9. Ele revelou que foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ficar em observação.

Nas redes sociais, o comunicador contou: “Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde”.

Logo depois, Datena conscientizou os internautas sobre a importância da prevenção da Covid-19. “Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: mesmo com as quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina. Gostaria também de agradecer a todos enfermeiros e enfermeiras pelo carinho e atenção”, aconselhou.

Datena desiste de concorrer nas eleições de 2022

Há poucos dias, o apresentador José Luiz Datena contou desistiu de concorrer nas próximas eleições ao Senado.

"Em primeiro lugar queria deixar a minha palavra de carinho para com o Presidente da República que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato de São Paulo. E foi isso mesmo que foi acordado, mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho. Mas obrigado a ele por ter confirmado o acordo que aconteceu, não foi por parte dele que não deu certo. Quando considerei me candidatar ao Senado, a outros cargos nessas eleições, em outras anteriores, eu mantive um mesmo aliado preferencial que me acompanha e que também é acompanhado por mim desde o início da minha carreira", contou ele.

E completou: “Vou lutar pelo bem comum em muitas arenas que existem aí. A minha todos conhecem. Eu estarei sempre com meu público, disso eu não tenho dúvida. Eu desejo muitas felicidades nessa campanha aos meus quase correligionários. Ignoro, claro, certos grupos radicais que me hostilizaram e hostilizaram, pesaram muito nessa decisão”.