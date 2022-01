Dany Bananinha admira céu azul durante passeio em meio à natureza

Dany Bananinha exibiu um momento de muita conexão com a natureza ao surgir admirando o céu durante um passeio

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h50

Nesta quarta-feira, 26, Dany Bananinha(45) decidiu usar suas redes sociais para exibir toda sua conexão com a natureza.

A assistente de palco publicou um clique onde ela aparece sentada em uma pedra alta, com uma bela vista, enquanto admirava o céu azul.

Ela ainda exibiu com detalhes o seu look que escolheu para o momento, com um shorts branco e um top todo cavado vermelho, combinando com seu óculos de sol.

Na legenda, ela escreveu: "Deus não precisa te provar que Ele existe, o ar que você respira já é suficiente! Sigo com muita Fé e gratidão".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Absolutamente linda demais", disse um. "Linda! E que lugar!", escreveu outro. "Deusa!", falou um terceiro.

Uma mamãe muito babona!

Dany é realmente uma mamãe muito babona! Recentemente, ela usou suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez da filha, Lara (1), onde ela aparece fazendo biquinho enquanto brincava.

Na legenda da ocasião, Dany se derreteu pela pequena: "Quando Deus te desenhou, ele tava namorando... Mamãe e o papai também né? BENZA DEUS, meu Deus"

Confira o clique de Dany Bananinha em meio à natureza: