Danuza Leão morre aos 88 anos e a filha faz homenagem especial

Escritora, jornalista e ex-modelo, Danuza Leão faleceu na quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 10h23

A escritora, jornalista e ex-modelo Danuza Leão faleceu aos 88 anos na quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro. Ela sofria de enfisema pulmonar e morreu de insuficiência respiratória, informou o site G1. O corpo dela deverá ser cremado.

A filha dela, Pinky Wainer, fez uma homenagem para a mãe após a notícia de sua morte. Nas redes sociais, ela relembrou uma foto de quando a mãe era mais jovem e escreveu: “Mãe”, na legenda.

Em sua carreira, Danuza Leão se tornou uma das modelos mais marcantes da história da moda e foi a primeira brasileira a desfilar no exterior. Ela atuou no filme Terra em Transe, de 1967, e se tornou uma escritora de sucesso. Ela chegou a ganhar o Prêmio Jabuti com os livros Quase Tudo e Danuza Leão Fazendo as Malas. Ela também foi cronista de grande jornais brasileiros.

Danuza Leão deixou três filhos: Samuel Wainer Filho, Pinky Wainer e Bruno Wainer.

Homenagem da filha para Danuza Leão: