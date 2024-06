Danni Suzuki faz primeira aparição pública com o novo namorado. Saiba quem é

Danni Suzuki está apaixonada! A atriz apareceu com seu novo amor em um evento no Rio de Janeiro. Conheça o rapaz

A atriz e apresentadora Danni Suzuki está apaixonada! Ela engatou um novo namoro com o modelo Dego Ferreira. Inclusive, eles fizeram a primeira aparição juntos em público na noite de terça-feira, 5, quando foram a um evento no Rio de Janeiro. Veja as fotos na galeria abaixo!

O romance de Danni e Dego é recente e eles vivem um relacionamento discreto. Eles apareceram juntos pela primeira vez nas redes sociais, quando compartilharam fotos durante um dia na praia.

Dego tem 35 anos e uma longa trajetória no universo da moda, incluindo uma temporada no exterior. Além disso, ele já participou do Concurso Mister Universo e Mister Ibirama.

Danni Suzuki relembra fim do casamento

A atriz Danni Suzuki surpreendeu ao contar que sofreu muito ao terminar o seu casamento com Fábio Novaes, que é o pai do seu filho, Kauai, de 12 anos. Os dois se separaram há vários anos, mas só agora ela contou sobre como foi se ver solteira.

A estrela participou do podcast C/Alma, de Mariana Goldfarb, e contou que teve um tipo de luto ao se separar. "Foi muito duro, mais difícil para mim o fim do meu casamento do que perder alguém que morreu, alguém querido. Nem eu entendi porque para mim tinha sido um luto tão grande quando separei. Achava que a minha tristeza era pelo fim do casamento, relacionada ao que sentia por ele, mas não. Toda a minha separação, depois fui entender, que a minha dor e o meu luto eram por estar perdendo a família", afirmou ela.

Então, a artista refletiu sobre o motivo para o fim do casamento ter sido tão doloroso para ela. "Tive pais separados. Falava: "Quero um dia construir a minha família". Então, quando casei, foi tudo muito rápido. No primeiro mês de namoro ele me pediu em casamento. Aceitei, estava na idade boa, com estabilidade financeira. No segundo mês já estava grávida. Acho que era muito imatura para lidar com certas coisas. Quando não estava bom para mim, eu queria que a outra pessoa amadurecesse, entendesse e mudasse. E aí tive que entender onde errei nos meus 50%, porque nós somos 50 e 50, a gente errou também. Então, para mim, o meu crescimento foi entender o que fiz de errado, o que ele fez. Mas chorei por oito meses. Estava amamentando na época, amamentei o Kauai até os 2 anos. Acordava às 2h da manhã, sentava na cama e chorava de soluçar, ficava chorando até 6h da manhã", contou.