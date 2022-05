Danilo Mesquita mostra fotos com a namorada, que é filha de Mano Brown

No ar como o Joaquim de Além da Ilusão, Danilo Mesquita faz homenagem para a namorada, Domenica Dias

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 19h40

O ator Danilo Mesquita fez uma homenagem especial para sua namorada, Domenica Dias, que é filha de Mano Brown, nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 20, ela completou mais um ano de vida e ele abriu um álbum de fotos do casal nas redes sociais.

Na legenda, o rapaz elogiou a amada. "Hoje o mundo é muito mais bonito porque é dia de Domenica! Com sua força e doçura, terá tudo que quiser, meu amor. Que você sonhe todas as coisas lindas e realize cada uma delas. Você tem esse poder! Há de ser sim! Te amo profundamente", escreveu.

Recentemente, Danilo Mesquita falou sobre o seu namoro em entrevista ao Jornal Extra. “Estou vivendo uma relação muito boa. Lua de mel total. Ela mora em São Paulo, eu no Rio. Nós nos vemos menos do que gostaríamos, mas é um namoro delicioso. Estou muito feliz e com o coração preenchido”, disse ele.

Atualmente, o ator está no ar como o personagem Joaquim na novela Além da Ilusão, da Globo.

Foto de Danilo Mesquita com a namorada: