Daniella Sarahyba encanta ao exibir fotos da filha em seu Bar Mitzvah

Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo Daniella Sarahyba encantou ao compartilhar fotos do Bar Mitzvah de sua filha mais velha, Gabriela, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Wolff Klabin. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns registros ao lado da família durante a celebração tradicional judaica.

Entre os registros compartilhados em seu perfil no Instagram, Daniella dividiu alguns dos momentos da cerimônia de sua filha mais velha, Gabriela, que aconteceu na Associação Religiosa Israelita. A modelo encantou seus seguidores ao compartilhar cliques da iniciação da jovem ao lado de seu pai e irmãos, Rafaela e Armando.

Além disso, Daniella também mostrou que a herdeira também teve a oportunidade de discursar durante a cerimônia e passou por alguns ritos tradicionais, enquanto toda a família se preparou para o evento com trajes neutros. Na legenda, a modelo se derreteu ao falar sobre a jovem e a importância da tradição para família.

“Meu coração ainda está transbordando de orgulho, amor e alegria. Sábado foi o Bat Mitzvah da minha Gabriela. Família e fé. Obrigada família, amigos, Rabino Sergio, Morah Heni, Nina, Razan Oren, André, Carla e Sinagoga”, disse a modelo, que costuma ser mais discreta sobre sua vida pessoal, mas fez questão de dividir registros da celebração.

Nos comentários, parabenizaram a jovem pela cerimônia, que marca a maioridade religiosa: “Que momento emocionante e especial! Parabéns pelo Bat Mitzvah da Gabi”, disse um seguidor. “Dani, essa primeira foto e a foto de vocês cinco me emocionaram profundamente. É isso: família e fé”, elogiou mais um. “Foi muito linda a cerimônia!”, disse outra.

