Daniela Mercury revela item muito inusitado que comprou em leilão de Zezé Di Camargo

Daniela Mercury conta que comprou sêmem de gado sem querer em leilão

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 21h49

Daniela Mercury (56) revelou que comprou um item bem inusitado em um leilão promovido por Zezé Di Camago (59).

No programa "Que História É Essa Porchat?" do canal GNT a cantora contou para o comediante Fábio Porchat (38) como adquiriu sêmen de boi no leilão.

Daniela revelou que estava sentada com Sabrina Sato (41) e Hebe Camargo no evento quando foi abordada por Zezé. "'Amiga, por favor, quando você ouvir que tem algum produto da minha fazenda sendo vendido nesse leilão faz um lance para dar uma animada?'. Aí eu disse:' Você vai vender o quê? Me avise que eu estou distraída'", contou a artista.

Após um tempo a esposa de Malu Verçosa (45) fez o lance porque ouviu a fazenda do amigo sendo mencionada do leilão. "Colocaram alguma coisa, eles falaram tão rápido. Eu só ouvi o 'primeiro lance' e levantei a mão. Passou um tempo ele falou: 'Vendido para Daniela Mercury'. Vendido o quê? Uma vaca, um bezerro?", comentou a cantora no programa.

Foi apenas na hora de preencher os papéis que Daniela descobriu que havia comprado sêmen de boi. "Acho que foi entre 20 e 30 mil", revelou.

Confira aqui a história de Daniela Mercury!