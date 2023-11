Daniela Mercury relembra situação com filha caçula na escola: 'Brigou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Mercury também refletiu sobre o casamento com Malu Verçosa e como isso refletiu em suas filhas mais novas

Mãe de cinco filhos, a cantora Daniela Mercury reflete sobre as mudanças ao seu redor desde que se casou com a jornalista Malu Verçosa em 2013. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembrou uma situação que passou com a caçula na escola, e ressaltou a importância de todas as configurações familiares serem aceitas pela sociedade.

Juntas há 10 anos, as duas são mães de Márcia, Ana Alice e Ana Isabel —a mais nova das três. Durante a conversa, Daniela Mercury relembrou uma situação que a caçula , chamada carinhosamente de Bela, passou na escola ao falar da família.

"Quando ela estava com cinco anos, falou que o coleguinha brigou com ela e disse: 'Vou falar para o meu pai e para a minha mãe', e ela disse: 'Vou falar com as minhas duas mães'", conta a cantora. Ela ainda recorda que a professora de sua filha, que hoje tem 13 anos, brincou que ela era poderosa por ter duas mães.

"[Eu e Malu] trouxemos à tona uma reflexão de quem são essas famílias. As escolas começaram a deixar de fazer festas do Dia dos Pais, Dia das Mães, para fazer festa do Dia da Família. Estamos falando de todas as possibilidades familiares", completou ela.

Hoje, 10 anos após o casamento, Daniela Mercury ressalta a importância de ter noticiado publicamente a relação, e afirma que esse ato pôde ajudar outras famílias e membros da comunidade LGBTQIA+. Para ela, apesar de ainda haver muito o que melhorar, já existem mudanças importantes na sociedade para acolher e respeitar todas as formas de amor.

