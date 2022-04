Daniel Lenhardt compartilha foto abraçado ao namorado, Marcus Lobos: ''Foto fofa''

Ex-BBB Daniel Lenhardt encanta ao compartilhar foto abraçado ao namorado, o modelo Marcus Lobos

Redação Publicado em 06/04/2022, às 09h32

O ex-BBB Daniel Lenhardt (24), do BBB 20, que assumiu recentemente seu namoro com o modelo Marcus Lobos, usou as redes sociais para compartilhar um clique romântico.

O modelo atendeu ao pedido de um(a) fã no Instagram Stories, na noite da última terça-feira, 5, durante uma corrente de perguntas e respostas.

Ao permitir que internautas fizessem pedidos de fotos nunca postadas em seu celular, alguém escreveu: "Foto fofa de casalzinho".

O modelo, é claro, não hesitou e divulgou uma selfie em que aparece abraçado ao namorado, que está enrolado em uma toalha.

De toalha, ex-BBB Daniel Lenhardt posta foto abraçado ao namorado, Marcus Lobos:

Daniel Lenhardt assume namoro com modelo brasileiro:

Daniel Lenhardt, que é abertamente bissexual, assumiu o romance com o estudante de Medicina em de março deste ano, ao compartilhar alguns cliques dos dois durante uma viagem, na qual ele se declarou: "Meu coração se apaixonou".