​​Daniel Del Sarto fala sobre namoro com Deborah Secco: “A maior cassetada que tomei”

Ator Daniel Del Sarto contou detalhes da decepção amorosa que viveu com a atriz Deborah Secco

O ator e cantor Daniel Del Sarto (48) falou sobre seu romance intenso com a atriz Deborah Secco (43) na década de 90.

Em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!, ele contou que a conheceu na peça "Confissões de Adolescente" e se apaixonou por ela: "Jamais poderia imaginar que eu iria namorar Deborah, porque a achava incrível. Na verdade, não acreditava que teria qualquer chance (...). Algum tempo depois, começamos a sair, passear e ir ao cinema. A gente acabou se envolvendo romanticamente, mas foi uma surpresa e tanto para mim".

Casado com a médica cirurgiã Hazel Fischdick e pai da Alice, ele contou que após seis meses o romance chegou ao fim e a decepção amorosa foi grande.

"Deborah, uma atriz extremamente intensa desde muito jovem, veio com tudo. 'Você é o homem da minha vida, vamos nos casar, comprar um apartamento'. Inclusive, visitamos um apartamento na Barra junto com o pai dela. Para mim, aquilo parecia ser algo real e tínhamos uma conexão incrível. Ela era uma pessoa maravilhosa para conviver. No entanto, de repente, assim como a mudança do tempo, ela terminou comigo", disse.

Atualmente, a atriz é casada com o modelo Hugo Moura (33) e tem uma filha, Maria Flor (7).

Veja vídeo: