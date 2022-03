Daniel Cady publica cliques divertidos com Ivete Sangalo e arranca elogios dos fãs: ''Que sintonia''

O nutricionista Daniel Cady e a cantora Ivete Sangalo foram flagrados durante um momento descontraído e encantaram

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 11h56

Daniel Cady (38) atualizou as suas redes sociais com cliques perfeitos com a esposa, Ivete Sangalo (49).

O nutricionista relembrou as gravações do documentário da cantora em uma fazenda e dividiu flagras de uma momento divertido entre os dois.

Nas imagens, o casal exibe gargalhadas altas enquanto brincam em um touro mecânico.

"Qual foi a última vez que você gargalhou?", questionou o médico na legenda.

Rapidamente os admiradores dos pombinhos comentaram. "Aí que deliciaaaa! Gargalhar é a melhor coisa do mundo", "Que fotos mais gostosas", "Que sintonia boa né", "Tão lindos", disseram.

CONFIRA AS FOTOS DE DANIEL CADY E IVETE SANGALO