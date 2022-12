Dani Winits choca internet com semelhança de filho em aniversário de 15 anos

Em festa na mansão da atriz, Dani Winits celebra 15 anos de seu filho com o ator Cássio Reis

A atriz Danielle Winits (49) chocou a internet ao aparecer ao lado de seu filho Noah Reis (15), fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45). O choque aconteceu devido a grande semelhança com o garoto, que estava fazendo aniversário.

Nas fotos publicadas no perfil oficial da atriz, Noah surge loiríssimo, extremamente parecido com a mãe. “Quando na festa do filho de 15 e a maioria das fotos são só uns prints de vídeos porque a gente tava sendo mais que feliz”, escreveu Dani.

Os comentários da publicação foram inundados de pessoas elogiando e notando semelhança com a mãe. “Como cresceu! Eu tô passada”, escreveu uma fã. “Ele está imenso e lindo! Parabéns”, disse outra. “Parece que foi ontem. Feliz Vida, querido!”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Danielle Winits que chocou a internet ao mostrar semelhança com filho aniversariante:

Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Na última sexta-feira, 18, Danielle Winits foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010. A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 15 anos e maior do que a mãe, surpreendeu. Além de Noah, Danielle também é mãe de Guy, de 11 anos, do relacionamento da artista com o ator Jonatas Faro (35), com quem namorou entre 2010 e 2011. Atualmente, ela é casada com André Gonçalves (47).