Dani Souza se declara para Dentinho em seu aniversário: “Um pai exemplar!”

A modelo Dani Souza celebrou aniversário do maridão e emocionou seguidores com palavras carinhosas

A modelo Dani Souza (42) preparou uma homenagem de encher os olhos no aniversário de 36 anos do maridão, Dentinho. Apaixonadíssima, ela escreveu uma declaração para o amado e demonstrou todo o seu amor e gratidão pelo companheiro.

Em sua conta no Instagram, a loira caprichou na sequência de imagens e escolheu com carinho cada registro em família. "Parabéns para o homem mais lindo do mundo que eu amo tanto! Parabéns meu amor que Deus te abençoe sempre, você é uma pessoa maravilhosa, um pai exemplar! Nós te amamos muito!”, escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos fãs do casal parabenizaram o jogador por mais uma primavera e também destacaram a sintonia da família.

"Parabénsssssss meu amigo toda sorte de bençãos", falou um. "Parabéns meu amigo! Você é um cara incrível!!!! Que Deus continue abençoando todos os dias sua vida e da sua linda família", digitou outro. “Família lindaaa!”, ressaltou um terceiro.

Juntos desde 2011, Dani Souza e Dentinho são papais de Bruno (10), e das gêmeas Rafaella e Sophia (8).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANI SOUZA:

Se acertaram!

Dani Souza e Mirella Santos fizeram as pazes! A empresária e a modelo estavam há cinco anos sem se falar.

Nas redes sociais, a ex-panicat compartilhou uma foto em que aparece abraçada com Mirella e revelou que as duas se reencontram e resolveram todas as questões que fizeram com que elas se afastassem.

"Depois de 5 anos nos reencontramos e nos resolvemos! Que saudade amiga!! Te amo!!! @misantosoficial", declarou Dani na legenda da publicação.