Dani Calabresa faz bela homenagem de aniversário para a mãe, Marlene: ''Tão engraçada, brincalhona e amorosa!''

Dani Calabresa fez uma homenagem mais que especial para a mãe, Marlene, em celebração ao seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 14h00

Neste sábado, 14, a família Dani Calabresa (40) está em festa! Isso porque a mãe da humorista, Marlene, está completando mais um ano de vida.

A atriz publicou uma série de cliques arrasadores onde ela aparece coladinha com a mãe, em diferentes momentos e situações, desde viagens para a Disney até reuniões familiares.

Na legenda, ela se derreteu pela matriarca: "Hoje é aniversário da Lene, minha mãe Marlene, tão engraçada, brincalhona e amorosa! Minha mãe ama plantas sabe o nome de todas, conversa com elas, e hoje tem um jardim lindo que ela cuida com o maior carinho!"

"Ah ela ama as tartaruguinhas dela: Cindy e a Amora, ela também ama o Brownie e o Pingo E TAMBÉM O REI ROBERTO. Ela cuida de todo mundo e até esquece de relaxar, tá sempre cortando fruta pra alguém, ou querendo esquentar comida mesmo qdo a gente fala: 'não to com fome mãe'", continuou ela.

Ao fim, Dani celebrou o dia da mãe: "Parabéns pelo seu aniversário e por ser tão divertida, eterna criança. Te amo mãe!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ela é uma fofa!", escreveu um. "Parabéns Dona Marlene! Saúde e felicidades!", falou outro. "Que lindeza a Lene! Muita saúde e vida longa pra ela! Parabéns!", disse um terceiro.

Confira a linda homenagem que Dani Calabresa fez para a mãe, Marilene: