Dança dos Famosos: Bruno Cabrerizo já jogou futebol no Japão e estrelou novela portuguesa

Ator integra o grupo A do quadro Dança dos Famosos, atração do programa Domingão com Huck

O ator Bruno Cabrerizo (43) foi mais um dos nomes que participou do quadro Dança dos Famosos neste domingo, 19. Hoje ele trabalha como artista, mas na juventude foi jogador de futebol fazendo sucesso em times do Brasil, Itália e Japão e também já namorou a atriz Carol Castro (39), com quem terminou em abril de 2022.

Ele começou sua carreira no esporte nos anos 1990 e teve passagens por grandes times como Flamengo e Botafogo. Anos depois, em 2006, em uma das passagens pela Itália, o integrante do grupo A do Dança dos Famosos, conseguiu uma dupla cidadania para morar no país europeu e então decidiu começar a estudar teatro.

Três anos depois, no ano de 2009, ele começou sua carreira na televisão, atuando como assistente de palco. Cabrerizo chegou a participar de diversos programas na Itália e também em Portugal, como apresentador. Sua primeira novela foi ao ar em 2015, na TV portuguesa, em que ele integrou o elenco de A Última Mulher.

Dois anos depois, em 2017, o artista voltou para o Brasil e então começou a trabalhar em produções nacionais. Sua estreia foi como protagonista na novela Tempo de Amar, da Globo, e nos anos seguintes ele continou com papéis na emissora. Em 2019, ele deu vida ao árabe Hussein Zarif de Órfãos da Terra (2019), novela em que conheceu Carol Castro, com quem namorou por dois anos.

Seu trabalho mais recente foi na novela Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), com o personagem ambicioso Marcelo. O artista tem duas filhas, Gaia e Elisa, frutos do relacionamento com sua ex-esposa, Maria Caprara. Hoje, as duas meninas e sua ex-mulher vivem na Itália.

A fase de grupos do Dança dos Famosos começou neste domingo, 19, no programa Domingão com Huck. Ao lado de Cabrerizo, celebridades como Heloisa Perissé, Gabi Melim e Rafael Infante completam o Grupo A.