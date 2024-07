Dança dos Famosos 2024 gera disputa de fãs após vitória de Tati Machado

Resultado parcial de enquete da CARAS Brasil aponta outro favorito ao Dança dos Famosos 2024

Depois de uma final acirrada, o Dança dos Famosos 2024 provocou um verdadeiro burburinho entre os fãs do quadro do Domingão com Huck, que está no ar na TV Globo há mais de 15 anos. Prova disso foi o resultado da enquete da CARAS Brasil, que avaliou se foi coerente a vitória de Tati Machado (32) contra Amaury Lorenzo (39) e Lucy Alves (38).

De acordo com os resultados parciais da enquete, Amaury Lorenzo e sua professora, Camila Lobo, era a dupla que deveria ter vencido a competição de dança. Os dois receberam 45.07%, enquanto Lucy Alves ficou em segundo lugar com 30.39%, deixando Tati em terceiro com 24.55% dos votos.

A final do Dança dos Famosos 2024 aconteceu no último domingo, 7, quando as três duplas tiveram que se apresentar em blocos diferentes nos ritmos de Tango e Samba para as convidadas especiais Ana Maria Braga (75) e Eliana (51), recém anunciada como uma das novas estrelas da TV Globo. Além deles, os artistas tiveram que enfrentar o julgamento técnico de Ana Botafogo (66), Carlinhos de Jesus (71) e Zebrinha (68).

Após as duas apresentações e as somas dos votos, aconteceu um empate entre Amaury e Tati. Assim como Luciano Huck já havia anunciado no começo do programa, caso isso acontecesse, o voto do público de casa seria decisivo. Depois que os votos foram somados, Tati Machado foi consagrada como a campeã da edição com a nota 19,8 - apenas um décimo acima do ator.

Através de seu discurso, Tati emocionou o público ao relembrar o momento que viralizou nas redes sociais com a música "Ta OK", de Dennis DJ e Kevin O. Chris Na época, ela ainda estava se destacando no programa Encontro e acabou conquistando um novo público.

"Eu sonhei muito em pisar nesse palco, sonhei muito em participar desse quadro. Eu trabalhei nos bastidores desse programa por anos, e eu sonhei muito em conseguir dançar todos os ritmos e chegar nessa final", começou Tati.