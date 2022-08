Dan Stulbach se emociona no velório de Jô Soares: 'Me arrependo das vezes que eu não liguei'

Dan Stulbach fala sobre a relação de amizade com Jô Soares ao longo dos anos e enaltece o amigo, que faleceu nesta sexta-feira, 5

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 19h58

O ator Dan Stulbach (52) ficou emocionado ao falar sobre o apresentador e humorista Jô Soares (1938-2022) durante o velório na tarde desta sexta-feira, 5. Ele conversou com a imprensa na porta da cerimônia de despedida ao amigo e enalteceu o artista, que faleceu aos 84 anos.

Com os olhos cheios de lágrimas, o ator contou que se arrepende de não ligado mais vezes para Jô Soares e contou sobre a amizade deles ao longo dos anos. "As lembranças que eu tenho mais carinhosas que eu tenho dele são as ligações no meio do nada, para falar de futebol, de algo que ele viu na novela em uma cena, numa história que ele queria compartilhar. Ele tinha esse interesse, essa vontade de compartilhar coisas o tempo todo", disse ele.

E completou: "É uma cara que eu me inspirava quando eu era pequeno, imitava todos os personagens que ele fazia, ele foi uma inspiração, tivemos uma relação próxima e carinhosa. O que eu digo é que o Jô não cabe nas palavras que tenho para falar, ele é incrível e eu tive a felicidade de ter esse contato com ele. Hoje eu me arrependo, passei o dia me arrependo, das vezes que eu não liguei, que não procure e a gente não se encontrou, porque tudo passa. Vou sentir muita saudade".

Atualmente, Dan Stulbach pode ser visto como o político Ibrahim no remake da novela Pantanal, da Globo.