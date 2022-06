Daiana Garbin faz desabafo: 'Ninguém está forte o tempo todo'

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin surpreende os fãs com desabafo sobre os dias de incerteza

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 08h54

A jornalista Daiana Garbin, esposa do apresentador Tiago Leifert, deixou os fãs apreensivos ao fazer um desabafo sobre o lado difícil da vida nas redes sociais. Ela compartilhou uma mensagem sobre os dias de incerteza e que a necessidade de se sentir frágil de vez em quando.

"Recebo muitas mensagens aqui de pessoas dizendo assim: 'nossa, Daiana, como você está forte o tempo diante de tudo que vocês estão passando!'. E quero dizer que isso não é verdade. Ninguém testá forte o tempo todo", afirmou.

E completou: "Tenho certeza que - não sei qual é a dor que você está vivendo neste momento - mas tenho absoluta certeza que tem horas que você está forte, você está firme, e tem horas que você desaba, que chora muito, que se sente frágil, fraca, vulnerável. E é assim pra todo mundo e está tudo bem".

No final, ela contou: "Enfim, nem sei porque vim aqui dizer isso pra vocês hoje. Acho que talvez alguém que me segue aqui está passando por algum momento muito difícil e está precisando ouvir essas palavras, e espero que de alguma forma conforte seu coração, sua dor, porque muitas vezes a gente não vai encontrar respostas do por que isso está acontecendo. Muitas coisas não têm resposta".

Vale lembrar que Daiana Garbin e Tiago Leifert lutam junto com a filha, Lua, de 1 ano, contra um câncer raro. A menina tem tumor nos olhos, que foi descoberto no segundo semestre de 2021, e faz tratamento de quimioterapia.

Daiana Garbin fica alguns dias longe das redes sociais

Há poucos dias, Daiana Garbin explicou a sua ausência das redes sociais para ficar ao lado da filha.

"Eu estava sumidinha aqui do Instagram, porque de tempos em tempos eu decido me afastar um pouco e concentrar todas as energias no tratamento da Lua. Alguns de vocês perguntaram como está, está tudo bem, a gente segue firmes na luta", afirmou ela.

Daiana também reforçou a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença. "É muito importante que a gente não deixe cair no esquecimento essa doença que pode ser tão perigosa para nossas crianças tão pequenininhas. O retinoblastoma pode levar uma criança a ficar cega, pode levar à morte, é uma doença muito séria", alertou.