Daiana Garbin explica ausência das redes sociais: "Concentrar todas as energias no tratamento da Lua"

A jornalista Daiana Garbin falou sobre a decisão de ficar afastada das redes sociais durante o tratamento da filha, Lua

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 21h30

Após passar um período longe das redes sociais, Daiana Garbin (40) voltou à web nesta terça-feira, 21.

No Stories do Instagram, a jornalista, casada com Tiago Leifert (42), explicou o motivo de sua ausência e contou que estava dedicada ao tratamento da filha, Lua (1), diagnosticada com retinoblastoma no ano passado.

"Eu estava sumidinha aqui do Instagram, porque de tempos em tempos eu decido me afastar um pouco e concentrar todas as energias no tratamento da Lua. Alguns de vocês perguntaram como está, está tudo bem, a gente segue firmes na luta", afirmou ela.

Daiana também reforçou a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença. "É muito importante que a gente não deixe cair no esquecimento essa doença que pode ser tão perigosa para nossas crianças tão pequenininhas. O retinoblastoma pode levar uma criança a ficar cega, pode levar à morte, é uma doença muito séria", alertou.

Cara do pai

Daiana usou as redes sociais para fazer uma comparação de seu marido, Tiago Leifert, com a filha, Lua, e chocou os internautas.

A jornalista publicou um clique do amado, em que ele aparece ainda pequeno, usando roupas de criança e com os cabelinhos bem claros, mostrando uma incrível semelhança com a herdeira. "Seria a Lua ou o Papai?", brincou ela.