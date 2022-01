Daiana Garbin desabafa após revelar câncer de sua filha com Tiago Leifert

Jornalista Daiana Garbin desabafou em sua rede social e agradeceu apoio que tem recebido após contar que a herdeira está doente

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 11h51

A esposa de Tiago Leifert (41), Daiana Garbin (40), desabafou em sua rede social após revelar que a filha está com câncer nos olhos.

Neste domingo, 30, a jornalista compartilhou stories para falar como está se sentindo e aproveitou para agradecer o carinho das pessoas.

"Eu não sei nem por onde começar, não sei nem como a gente pode agradecer, por tantas mensagens de carinho, de apoio, de orações, de amor", começou falando.

- Ana Maria Braga fala sobre filha de Tiago Leifert: ''Ato de coragem''

Daiana Garbin ainda comentou que está muito emocionada. "Eu tô muita emotiva desde ontem, cada vez que eu leio uma mensagem de vocês eu começo a chorar, fiquei chorando o dia inteiro ontem e hoje, de emoção, de felicidade pelo carinho de vocês...", declarou ela.

Também no vídeo, Tiago Leifert agradeceu e alertou mais uma vez sobre a importância de levar os pequenos ao oftalmologista no primeiro ano de vida deles.

Daiana Garbin e Tiago Leifert revelam câncer da filha

No último sábado, 29, Tiago Leifert e Daian Garbin compartilharam um vídeo para contar que a filha Lua, de apenas um ano, está com câncer nos olhos.

O casal contou que descobriu a doença em outubro do ano passado, após o apresentador notar mudanças no olhar da herdeira.

Neste domingo, 30, eles deram entrevista para o Fantástico para alertar mais uma vez sobre a doença rara que dá em crianças.

“Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase [do The Voice Brasil]. Eu ia embarcar com elas pra gravar, liguei pro meu chefe, o Boninho, e falei, olha, eu tenho um problema. E ele falou para eu ficar. Eu disse que não tinha menor condição de fazer nada. Sou uma pessoa alegre, mas naquele dia conheci a escuridão. Não tinha condição de trabalhar”, contou o apresentador quando descobriu o problema da filha.