Dado Dolabella explica o motivo de sua mudança para a Chapada dos Veadeiros

Dado Dolabella está em busca de maior conexão com a natureza e decidiu ir morar na Chapada dos Veadeiros

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 17h00

O ator Dado Dolabella decidiu ir morar na Chapada dos Veadeiros. Após se tornar vegano há sete anos, ele decidiu ter uma conexão maior com a natureza e mudou de cidade. Agora, ele refletiu sobre o motivo de sua mudança.

"Me joguei no mato, estou voltando às minhas origens porque acho que quando você analisa o ser humano do ponto de vista da natureza, o ser humano é um vírus que precisa ser combatido. A gente está causando a poluição freneticamente, a destruição das florestas, a destruição do ser vivo, que é gaia, que é o planeta Terra. A gente precisa criar essa consciência desse novo homem que precisa nascer. E esse novo homem construir uma nova sociedade, com novos ideais", disse ele no canal Doutor Consciência, no YouTube.

Além disso, ele defendeu a sua decisão de se tornar vegano. "É importante a gente falar dos alimentos vivos. Somente a vida pode sustentar a vida (...) Quando você pega um alimento vegetal e coloca a altíssimas temperaturas, 200ºC, vai embora a cor. E junto com a cor, vão embora os nutrientes (...) Esses nutrientes são importantíssimos dentro da alimentação. Se perdeu a cor, se perdeu o cheiro, será que os nutrientes não fugiram também? Por isso tem que aprender técnicas para cozinhar o vegetal com a menor perda possível de nutrientes", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DДDФ (@dadodolabella)

Rumores sobre a vida pessoal de Dado Dolabella

Nos últimos meses, Dado Dolabella foi apontado com o novo affair da cantora Wanessa Camargo. Desde que ela anunciou a separação de Marcus Buaiz, ela é alvo de rumores de que estaria namorando novamente com Dado - os dois já viveram um romance nos anos 2000.

Dado e Wanessa foram vistos juntos em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, mas ainda não assumiram qual é a relação deles em público.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!